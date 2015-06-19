В окупованому Луганську бойовики на БМП влаштували ДТП, є загиблі

03:17, 19 червня 2015
Суспільство
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У четвер, 18 червня, в окупованому Луганську бойовики на БМП в'їхали у пивбар, розташований біля магазину "Час пик" в районі кварталу 50 років Жовтня.

tsn.ua

Про це повідомляє ТСН з посиланням на один із сайтів сепаратистів.

Внаслідок аварії загинули дві людини. Очевидці ДТП у соцмережах повідомляють про трьох загиблих.

tsn.ua

Як відзначають очевидці, ДТП сталося через порушення правил дорожнього руху — бойовики їздять зі швидкістю мінімум 70 км/год на гусеницях, по асфальту.

tsn.ua

Після ДТП на місці події зібрався великий натовп людей, проте активної реакції на подію не було.

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