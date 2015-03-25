ЗМІ: У Донецьку бойовики на джипі врізалися в "Жигулі", одна людина загинула

Про це пише 62.ua з посиланням на очевидців.

"У ренджі днр - всі цілі. У "жигу" три мужики, цивільні. Водій на смерть, пасажир праворуч поганий, третій візуально нічого, в шоці, швидка відвезла обох..." - повідомив очевидець.

Читайте такожУ Донецьку бойовики на джипі вилетіли на зустрічну смугу і врізалися в маршрутку (фото, відео)Подробиці ДТП також обговорюються в соцмережах.

"Головпоштамт- аварія! Крутий джип в'їхав у "жигулі", які в'їхали в паркан. В жигулях труп на задньому сидінні. Орків чоловік 20 і швидка", - повідомили користувачі.