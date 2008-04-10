Кабмін збільшить прогноз інфляції на цей рік до 14,3%?

Кабінет Міністрів України планує збільшити прогнозний показник інфляції на поточний рік до 14,3%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в уряді.

Також, за його словами, планується встановити номінальний рівень ВВП у розмірі 945 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України 2008 року з 5,4% до 5,6%, але водночас погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

МВФ також погіршив прогноз середньорічної інфляції з 10,8% до 21,9% на поточний рік.

У квітні Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% до 17,2%. Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП 2008 року на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції та розвитку, середньорічна інфляція в Україні 2008 року становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

За даними Держкомстату, в Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%. З початку поточного року зростання споживчих цін становило 9,7%.

Водночас у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, у січні-березні до аналогічного періоду 2007 року – 22,5%.

Бюджет-2008 розрахований з урахуванням таких макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%.