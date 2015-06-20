В Криму з 1 липня піднімають тарифи на газ

Як повідомили у Держкомітеті з цін і тарифів російського уряду Криму, зростання тарифу для споживачів, які використовують менше 6000 куб. м. газу на рік, сягне 10%, передає портал Крим.Реалії.

Нові тарифи пояснюють прийняттям Федеральною службою по тарифах рішення про збільшення оптової ціни на газ.

Читайте такожСША вже через два роки зможуть постачати газ в Україну - Маккейн

"Експерти комітету провели розрахунок на підставі затверджених наказів ФСТ і визначили, що роздрібна ціна на газ для населення, за умови споживання менше 6000 куб. м. газу на рік, з 1 липня 2015 року становитиме 3225 рублів за тисячу куб. м. газу" , - заявила глава відомства Ольга Ігошина.

Кінцева ціна на газ для населення з річним споживанням понад 6000 куб. м. газу в рік з 1 липня 2015 залишиться на рівні, встановленому раніше і складе 8267 рублів за тисячу куб. м. газу.

До цього повідомлялося про підняття тарифів (на 15%) на газ з 1 січня 2015 року, тоді ж на стільки ж підняли оплату на електрику, а з 1 липня планується підняти ціни на електропостачання ще на 15%.

З 1 січня в цілому ціна на всі комунальні послуги в Криму зросла на 8-17%.