Працівники міськвиконкому перекажуть свій заробіток на пам`ятник Бандері

Працівники Івано-Франківського міськвиконкому перекажутьть свій одноденний заробіток на спорудження пам`ятника провіднику Організації українських націоналістів Степану Бандері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

Таке рішення прийняли фахівці міськвиконкому на зборах трудового колективу.

Нині в Івано-Франківському виконавчому комітеті працює близько 140 осіб. Спільний одноденний заробіток становитиме близько 20 тис. грн., що на думку колективу, стане суттєвим внеском на добру справу.

Керівникам організацій, підприємств та установ міста направлено листи з пропозицією звернутися до своїх колективів і підтримати ідею спільного внеску на спорудження пам`ятника.