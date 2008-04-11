Порошенко: до кінця року курс долара не впаде за 4,95
Затверджений "коридор" буде чинним
Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що НБУ не допустить ревальвації гривні на фоні високих інфляційних показників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив, перебуваючи у Вінниці.
За його словами, у 2008 року курс гривні по відношенню до долара буде знаходитися у межах коридору 4,95-5,25, який затверджено Радою Нацбанку.
"До кінця року НБУ буде чітко дотримуватись основних засад грошово-кредитної політики і не допустить проведення дефляційних трендів. А якщо з’являться передумови таких трендів, то у нас достатньо золотовалютних запасів, щоб вплинути на ситуацію", - сказав він.
П.ПОРОШЕНКО додав, що утримування діючого курсу гривні по відношенню до долара позитивно відображається на купівельній спроможності пересічних громадян. "Якщо у нас вже протягом 7 місяців рівень інфляції перевищує 2% на місяць, то у Сполучених Штатах цей показник сягає 3,9% на рік, а отже, купівельна спроможність наших громадян по відношенню до американців зростає", - зазначив він.