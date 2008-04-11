Харків замовив пам`ятник жертвам Голодомору Зурабу Церетелі
06:48, 11 квітня 2008Суспільство
1502
Про це повідомив головний архітектор області
|Зураб Церетелі
До скульптурної композиції, яку планується встановити біля окружної дороги Харкова, ввійдуть постаті, що зображають українську сім`ю, а також гранитні плити з указами радянського керівництва, виданими за часів Голодомору. Один з указів не дозволяв українцям виїжджати до Росії, інший забороняв залишати сіла.
За словами Шкодовського, пам`ятник спочатку планували замовити одній з майстерень Києва, проте там відмовилися виконувати замовлення, пославшись на зайнятість. У результаті харків`яни звернулися до російських скульпторів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter