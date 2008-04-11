Харків замовив пам`ятник жертвам Голодомору Зурабу Церетелі

Майстерня Зураба Церетелі розпочала роботу над пам`ятником жертвам Голодомору - масового голоду в Україні на початку 1930-х років. Про це, як повідомляє “Новий регіон” , заявив головний архітектор Харківщини Юрій Шкодовський.

До скульптурної композиції, яку планується встановити біля окружної дороги Харкова, ввійдуть постаті, що зображають українську сім`ю, а також гранитні плити з указами радянського керівництва, виданими за часів Голодомору. Один з указів не дозволяв українцям виїжджати до Росії, інший забороняв залишати сіла.

За словами Шкодовського, пам`ятник спочатку планували замовити одній з майстерень Києва, проте там відмовилися виконувати замовлення, пославшись на зайнятість. У результаті харків`яни звернулися до російських скульпторів.