Єхануров шукає кошти, щоб доремонтувати підводний човен «Запоріжжя»

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що Міністерство оборони має намір продовжити ремонт підводного човна «Запоріжжя».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

«Що стосується підводного човна «Запоріжжя», то він буде доремонтовуватись», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр зазначив, що для закінчення ремонту необхідно близько 12 млн. грн.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, він має знайти ці кошти, оскільки у держбюджеті вони не передбачені.

Ю.ЄХАНУРОВ також додав, що також вивчає відповіді керівництва міста Запоріжжя і Запорізької області щодо фінансування ремонту човна.

«Я все-таки покладаю серйозну надію на співпрацю з обласними адміністраціями, облрадами», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомлялося, Міноборони планувало відремонтувати підводний човен «Запоріжжя» ще 2007 року. Попередній міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляв, що після ремонту човен “Запоріжжя” буде проданий.

У березні 2003 року Кабмін створив міжвідомчу комісію для розгляду доцільності ремонту, модернізації та подальшого перебування у складі ВМС підводного човна «Запоріжжя».

Човен був побудований в 1970 році.