Economist: газова промисловість Росії є погано керованою і має великі борги

Європейський Союз повинен більш жорстко домовлятись з Росією щодо поставок газу, пише провідна британська газета "The Economist".

Як наголошує видання, населення Євросоюзу перевищує російське більш як утричі, а ВВП країн ЄС перевищує російський показник у 13 разів. “Зрештою, це навіть в інтересах Росії – гарантувати, що центральноазійський газ продається у Європу (тобто, більшою частиною через Росію), а не напряму в Китай”, підкреслює газета.

Європа також є найбільш вірогідним ринком для нових великих газових родовищ, які Росія планує розвивати в Арктиці. Як пише видання, газова промисловість Росії є погано керованою, має великі борги і потребує західного досвіду та коштів.

Крім того, газета зазначає, що Європі слід вимагати більшої лібералізації і прозорості у газовій індустрії. “Якщо ринок буде глибоким і ліквідним, Кремлю буде складніше маніпулювати поставками. “Газпром” – торгова назва підрозділу корпорації "Кремль" - повинен мати право інвестувати у Європу лише у випадку, якщо він буде підкорятися правилам”, йдеться у статті.

Газета вважає, що у ставленні до “Газпрому” Євросоюз повинен проявити таку ж твердість, як і у ставленні до Microsoft, і зобов’язати його опублікувати деталі контрактів та відкрити звітності таких "тіньових" компаній-посередників, як "РосУкрЕнерго".

Як пише газета, часто здається, що такі компанії існують лише для того, щоб "відкачувати" їхнім таємничим власникам прибутки з експорту.

"The Economist" також радить "Газпрому" розмежувати підрозділи, які займаються транспортуванням, розподілом і зберіганням активів, і дозволити повний доступ третім сторонам.