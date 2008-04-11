Ющенко зупинив чинність постанови Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 196, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 367-р та від 19 березня 2008 року № 478-р.

Відповідний Указ глави держави № 316/2008 розміщений на сайті Президента.

Згадані постанова і розпорядження Кабінету Міністрів України “не відповідають частині першій статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки держави є однією з найважливіших функцій держави”, – йдеться в Указі.

Кабінетом Міністрів України 19 березня 2008 року видано постанову № 196 «Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій відкритих акціонерних товариств», якою Міністерству палива та енергетики України доручено передати Фонду державного майна України пакети акцій відкритих акціонерних товариств «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» та вжити заходів до виключення в установленому порядку зі статутного фонду Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» зазначених пакетів акцій, а також розпорядження № 478-р «Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 367», за яким зазначені об`єкти включені до переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2008 році.

В Указі зазначається, що Кабінетом Міністрів України залишено поза увагою, що названі акціонерні товариства належать до об`єктів, які відповідно до пункту «г» частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» та Закону України «Про електроенергетику» забезпечують життєдіяльність держави в цілому і постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1734 «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» (з наступними змінами) визначені як такі, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Позбавлення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України», метою діяльності якої є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку електроенергетичного комплексу, забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, зазначених активів призведе до недоотримання цією Компанією економічних вигод, погіршення її платоспроможності, унеможливить виконання взятих нею зобов`язань, зокрема, перед своїми кредиторами, що може мати наслідком порушення справи про її банкрутство, що в свою чергу стане загрозою економічній безпеці держави, наголошується в Указі Президента України.