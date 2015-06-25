Джемілєв хоче створити військовий підрозділ із вихідців з Криму

Народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка", уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв пропонує створити військовий підрозділ із вихідців з Криму.

Про це він сказав напередодні під час виступу в парламенті Італії, де на засіданні Комітету із закордонних справ обговорювали питання анексії Криму та становище кримськотатарської спільноти, повідомляється на сайті «БПП».

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Джемілєв повідомив, що від часу анексії півострів залишили 35 тис. людей, із яких більше половини - кримські татари. Вони виїжджають переважно в західні регіони України, хоча Меджліс радить кримськотатарському населенню концентруватися у межах Херсонської області. З одного боку, це допомогло б посилити українську присутність на кордоні з Кримом, а з іншого – людям потім легше буде повертатися на батьківщину, вважає він.

"У нас з’явилася ідея створити військовий підрозділ із дислокацією в Херсонській області, який би складався із вихідців з Криму, не лише кримських татар. Президент Порошенко не заперечує. Нині триває обговорення, якій структурі він буде підпорядкований: Національній гвардії чи Міноборони? Адже так чи інакше, Крим буде звільнений, це лише питання часу. У звільненому Криму не буде по-старому: тамтешні військові частини будуть мати і поліцейські функції", - зазначив депутат.

За його словами, попри тотальну дезінформацію та "промивання мізків" членам Меджлісу з боку російських агентів, переважна більшість кримських татар залишаються на проукраїнських позиціях. Місцевій владі вдалося переманити на свій бік лише трьох із 33 членів Меджлісу, зазначив він. Щоб протидіяти зомбуванню кримських татар, їм допомагають із облаштуванням супутникових антен і працюють над запуском радіостанції "Майдан", додав Джемілєв.

Він переконаний, що Україна має продовжувати економічну блокаду анексованого півострова. На його думку, абсурдно "годувати окупантів за свій рахунок", адже про забезпечення Криму тепер має дбати Росія.

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Крім того, кримськотатарський лідер зазначив, що пропонує виключно мирний шлях подолання українсько-російського конфлікту, зокрема, стосовно повернення Криму. На його думку, італійський уряд та керівники інших країн ЄС повинні керуватися головним методом при цьому: тиснути на Росію і змусити її відмовитися від свого агресивного курсу.

"Санкції проти Росії повільно, але діють. Якщо так піде далі, Росія сама буде змушена відмовитися від своєї хуліганської поведінки на міжнародній арені. Та, звичайно, дуже важливо, щоб цих санкцій дотримувалися всі країни", - сказав Джемілєв.