В економіці України спостерігаються ознаки стагфляції (одночасний спад виробництва і високий рівень інфляції).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ у своєму виступі у Верховній Раді під час звіту про стан грошово-кредитного ринку в п`ятницю.

Рівень інфляції за підсумками першого кварталу ц.р. перевищив прогноз річного показника на 0,1% і становить 9,7%, а темпи зростання промислового виробництва на рівні 7,8% на 5,1% нижчі, ніж у першому кварталі 2007 року.

«За інтенсивного зростання інфляції у нас падають темпи зростання промислового виробництва. Якщо така тенденція закріпиться, то переплетення цих двох негативних чинників може призвести до надзвичайно негативних наслідків загалом для економічного зростання», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він відзначив, що Нацбанк робитиме все для того, аби не допустити посилення стагфляційних процесів в економіці. Зокрема, монетарна політика буде спрямована на те, щоб гроші, що випускаються в економіку, не спровокували суттєвого зростання інфляції, а з іншого боку, щоб заходи стерилізацій НБУ не гальмували економічного зростання.

За інформацією В.СТЕЛЬМАХА, наприкінці минулого року відбулися суттєві надходження грошей в економіку країни, і для нівеляції можливих негативних наслідків Нацбанк провів декілька заходів із зв’язування грошової маси. Зокрема, Нацбанк збільшив суму формованих комерційними банками обов`язкових резервів. Таким чином, з початку року вдалося стерилізувати близько 20 млрд. грн.

При цьому голова НБУ відзначає, що на сьогодні в економіці України достатньо грошей в обігу для забезпечення запланованого зростання ВВП в 2008 році на рівні 6,8%.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

МВФ також погіршив прогноз середньорічної інфляції з 10,8% до 21,9% на 2008 рік.

У квітні Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% до 17,2%. При цьому Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП в 2008 році на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

За даними Держкомстату, в Україні інфляція в березні проти лютого 2008 року становила 3,8%. З початку поточного року зростання споживчих цін становило 9,7%.

Водночас, у березні 2008 р. до березня минулого року інфляція становила 26,2%, в січні-березні до аналогічного періоду 2007 рік – 22,5%.

Бюджет-2008 розрахований з урахуванням наступних макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%.