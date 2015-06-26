Яценюк запропонував альтернативу злиденним бібліотекам - віртуальний культурний хаб

Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це прем’єр сказав на засіданні колегії Міністерства культури в п’ятницю у Києві.

«Треба відверто визнати, що сьогодні ми не в стані відремонтувати всі бібліотеки в країні та оновити весь бібліотечний фонд, у нас не вистачає грошей. Але ми можемо забезпечити через Інтернет доступ, в тому числі до бібліотечного фонду», - сказав глава уряду.

Читайте також106 томів по 700 сторінок у кожному: у Нью-Йорку роздрукують невелику частину Вікіпедії

«Нам легше придбати комп’ютери і передати їх у відповідну бібліотеку», - додав він.

За його словами, також можна забезпечити через інтернет доступ до культурних програм, обмін - створення великого культурного хабу в Інтернеті», - сказав керівник уряду.

Кошти на створення такого культурного хабу, за словами Яценюка, можна залучити, зокрема з допомогою міжнародних організацій.