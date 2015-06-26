Яценюк запропонував альтернативу злиденним бібліотекам - віртуальний культурний хаб
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував створити культурний хаб у мережі інтернет для доступу до бібліотечних фондів, культурних програм та культурного обміну.
Як повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це прем’єр сказав на засіданні колегії Міністерства культури в п’ятницю у Києві.
«Треба відверто визнати, що сьогодні ми не в стані відремонтувати всі бібліотеки в країні та оновити весь бібліотечний фонд, у нас не вистачає грошей. Але ми можемо забезпечити через Інтернет доступ, в тому числі до бібліотечного фонду», - сказав глава уряду.
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«Нам легше придбати комп’ютери і передати їх у відповідну бібліотеку», - додав він.
За його словами, також можна забезпечити через інтернет доступ до культурних програм, обмін - створення великого культурного хабу в Інтернеті», - сказав керівник уряду.
Кошти на створення такого культурного хабу, за словами Яценюка, можна залучити, зокрема з допомогою міжнародних організацій.