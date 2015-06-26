В інтернеті з'явилися перші відео теракту в Тунісі

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Reuters.

Як повідомили у МОЗ країни, кількість постраждалих в результаті теракту в Тунісі зросла до 36.

Напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий втік. Очевидці повідомляли про вибух. Крім того, є повідомлення про те, що була стрілянина на готельному пляжі.