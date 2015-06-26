В інтернеті з'явилися перші відео теракту в Тунісі
18:02, 26 червня 2015Світ
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Щонайменше 27 людей загинули у результаті нападу на готель у туніському місті Сус.
Напад здійснили двоє бойовиків / Соцмережі
Про це повідомляє ТСН із посиланням на Reuters.
Як повідомили у МОЗ країни, кількість постраждалих в результаті теракту в Тунісі зросла до 36.
Напад здійснили двоє бойовиків, один з них знищений, другий втік. Очевидці повідомляли про вибух. Крім того, є повідомлення про те, що була стрілянина на готельному пляжі.
У свою чергу сек'юріті туніського готелю, які перебували на першій береговій лінії, розповіли, що терористи підійшли до пляжу на катері і з нього розстріляли туристів з автоматів.
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