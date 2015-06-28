У Житомирі загорівся розважальний центр (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 18 годину полум`ям було охоплено верхні поверхи будівлі. За словами очевидців, саме там розташовані vip-кімнати для клієнтів комплексу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, станом на 19 году 20 хвилин гасіння пожежі триває. Вогонь гасять більш як сорока рятувальників.

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«Задіяні 8 автоцистерн, ситуацію ускладнює те, що воду для гасіння пожежі доводиться підвозити здалеку. Сигнал про загоряння у комплексі надійшов нам о 16 годині 53 хвилини і зараз ліквідація пожежі триває. На комплекс було значне пожежне навантаження - пожежні виносять горілі матраци, деякі кімнати в готелі мають дерев'яну обшивку», - сказала керівник прес-служби відомства.

Причину і масштаби загоряння буде встановлено правоохоронцями після проведення відповідної експертизи. За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає. Комплекс належить одному з депутатів Житомирської міськради.