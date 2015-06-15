На Львівщині згорів старовинний храм УГКЦ
09:27, 15 червня 2015Суспільство
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У селі Велике Поле Яворівського району Львівської області згорів храм Української греко-католицької церкви.
Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі / upc.lviv.ua
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«О 17.35 14 червня у дерев'яній будівлі Української греко-католицької церкви "Пресвятої Богородиці" (1781 року забудови) виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено церкву», - йдеться у повідомленні.
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О 19.21 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.
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