На Львівщині згорів старовинний храм УГКЦ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«О 17.35 14 червня у дерев'яній будівлі Української греко-католицької церкви "Пресвятої Богородиці" (1781 року забудови) виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено церкву», - йдеться у повідомленні.

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О 19.21 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.