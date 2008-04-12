Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом загибелі студентки

Прокуратура Харкова порушила кримінальну справу за фактом загибелі львівської студентки Ольги Жагалюк, яка випала з каруселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

За його словами, кримінальну справу порушено за ст. 367 ч.2 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Винному в такому злочині загрожує позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 18-річна львівська студентка О.Жагалюк сьогодні вночі померла в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги. 8 квітня ц.р. пізно ввечері після падіння з каруселі в парку ім.Горького вона була доправлена до лікарні з тяжкими травмами. Лікарі зробили їй три операції. О.Жагалюк перебувала у Харкові з групою студентів Львівського університету імені Івана Франка на запрошення студентів Харківського національного університету ім. Василя Каразіна з нагоди святкування «Дня фізика».