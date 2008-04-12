У катастрофі АН-32 у Кишиневі загинули четверо українців

У складі екіпажу суданського літака, що розбився у Кишиневі, було четверо українців.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Молдова.

За даними посольства, 11 квітня о 22.00 в аеропорту м. Кишинів розбився транспортний літак Ан-32 з вісьмома членами екіпажу на борту. Всі члени екіпажу літака, серед яких було четверо громадян України, загинули.

Літак здійснював рейс за маршрутом Кишинів-Анталія-Судан.

Попередня причина аварії – збої в роботі двигунів літака. Ан-32 належав одній з суданських авіакомпаній і був внесений до авіаційного реєстру Судану.

Прокуратурою Республіки Молдова за фактом аварії літака порушено кримінальну справу. З метою з’ясування причин та обставин інциденту створено комісію.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Молдова та МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ надавали інформацію, що у складі екіпажу цього літака було 5 громадян України.