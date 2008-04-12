Синоптики прогнозують в Україні дощі та похолодання

Погода на 13 квітня

13 квітня в Києві хмарно, уночі й вранці сильний дощ, удень короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/сек., вранці і вдень пориви 15-20 м/сек., температура вночі +8...+10 градусів, удень +12...+14 градусів. Про це з посиланням на дані Гідрометеорологічного центру повідомляє Газета по-українськи. На заході України хмарно, часом дощ, уночі сильний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +3...+8 градусів, удень +6...+11 градусів. У Карпатах уночі дуже сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів. У Моршині вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів. У Трускавці вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +7...+9 градусів. У Сваляві вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +8...+10 градусів. На півночі України хмарно, уночі сильний дощ, удень короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +11...+16 градусів. У центрі України хмарно із проясненнями, часом дощ, уночі місцями сильний, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +12...+17 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +18...+23 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +7...+12 градусів, удень +18...+23 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +18...+23 градуси.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter