Синоптики прогнозують в Україні дощі та похолодання
Погода на 13 квітня
13 квітня в Києві хмарно, уночі й вранці сильний дощ, удень короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/сек., вранці і вдень пориви 15-20 м/сек., температура вночі +8...+10 градусів, удень +12...+14 градусів.
Про це з посиланням на дані Гідрометеорологічного центру повідомляє Газета по-українськи.
На заході України хмарно, часом дощ, уночі сильний дощ, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +3...+8 градусів, удень +6...+11 градусів.
У Карпатах уночі дуже сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +1...+6 градусів, удень +5...+10 градусів.
У Моршині вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.
У Трускавці вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +5...+7 градусів, удень +7...+9 градусів.
У Сваляві вночі сильний дощ, удень часом дощ, температура вночі +6...+8 градусів, удень +8...+10 градусів.
На півночі України хмарно, уночі сильний дощ, удень короткочасний дощ, грози, вітер західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +11...+16 градусів.
У центрі України хмарно із проясненнями, часом дощ, уночі місцями сильний, грози, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +5...+10 градусів, удень +12...+17 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +18...+23 градуси.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +7...+12 градусів, удень +18...+23 градуси.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/сек., пориви 15-20 м/сек. Температура вночі +6...+11 градусів, удень +18...+23 градуси.