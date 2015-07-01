У Києві та області оголошено штормове попередження

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації із посиланням на дані Українського гідрометеорологічного центру.

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"Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає про виникнення небезпеки, пов’язаної з погіршенням погоди та рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю", - йдеться у повідомленні.