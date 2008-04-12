Шандра подякував за роботу пораненим під Новобогданівкою МНСникам

Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА подякував за самовіддану роботу піротехнікам міністерства, які учора на 275-й артилерійській базі боєприпасів поблизу Новобогданівки отримали легкі поранення внаслідок самопідриву коробки з вибухівниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, про це йшлося під час телефонної розмови міністра з піротехніками.

Керівник МНС наголосив, що ці люди працюють справді в небезпечних умовах, ризикуючи своїм життям, а героїчну і самовіддану роботу найкращих піротехніків бачить уся країна. В.ШАНДРА подякував фахівцям МНС за дотримання правил безпеки під час робіт і ще раз попросив працювати максимально обережно та беззаперечно дотримуватися інструкцій із техніки безпеки.

Під час розмови міністр цікавився станом здоров’я піротехніків і тим, яка їм потрібна допомога. Постраждалі співробітники МНС запевнили керівника відомства, що перебувають у хорошому настрої і готові після одужання якнайшвидше повернутися до виконання своїх обов’язків.

В.ШАНДРА особливо наголосив, що до травня цього року потрібно остаточно вирішити проблему ліквідації боєприпасів під Новобогданівкою, адже з настанням спекотної погоди зростає небезпека їх самопідривів. На сьогодні усі роботи виконуються згідно з визначеним графіком.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня поблизу села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області, на 275-й базі ракет і боєприпасів Міністерства оборони під час розвантаження ящиків із вибухівниками раптово стався самопідрив однієї з цинкових коробок, унаслідок чого від розльоту її металевих шматків зазнали легких поранень м’яких тканин кінцівок троє піротехніків Зведеного піротехнічного загону МНС - капітан, прапорщик і старший сержант служби цивільного захисту. Постраждалим негайно надали первинну медичну допомогу та доставили їх до лікарні. Загрози їхньому життю та здоров’ю немає.

Обставини інциденту розслідує спеціальна комісія МНС.

Під час виконання робіт щодо ліквідації боєприпасів на 275-й базі вживаються жорсткі заходи безпеки особового складу. Найнебезпечніші роботи ведуться виключно висококваліфікованими та досвідченими фахівцями, що мають значний досвід розмінування і працюють у засобах захисту, завдяки чому в даному випадку негативні наслідки були мінімізовані.