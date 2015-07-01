У Черкасах загорівся драмтеатр (фото, відео)
16:31, 01 липня 2015Суспільство
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У Черкасах горить приміщення Черкаського обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.
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Як передає кореспондент УНІАН, з даху театру та третього поверху йде сильний дим. Приміщення театру оточено пожежними машинами, є кілька машин швидкої допомоги. Причина загоряння поки що невідома. Про пожежу в театрі повідомили артисти, які прийшли на репетицію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, пожежа у театрі почалася сьогодні близько п’ятнадцятої години. За попередньою інформацією, загоряння сталося в глядацькій залі на рівні третього поверху.
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До гасіння пожежі залучено всі пожежні розрахунки черкаського гарнізону та Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.
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