У Черкасах загорівся драмтеатр (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, з даху театру та третього поверху йде сильний дим. Приміщення театру оточено пожежними машинами, є кілька машин швидкої допомоги. Причина загоряння поки що невідома. Про пожежу в театрі повідомили артисти, які прийшли на репетицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, пожежа у театрі почалася сьогодні близько п’ятнадцятої години. За попередньою інформацією, загоряння сталося в глядацькій залі на рівні третього поверху.

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До гасіння пожежі залучено всі пожежні розрахунки черкаського гарнізону та Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.