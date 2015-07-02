Кількість байдужих до відпочинку в Криму росіян збільшилася в 1,5 рази

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє Крим Медіа.

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Згідно з результатами дослідження, Крим приваблює росіян, перш за все, пейзажами і архітектурою (25%), хорошими курортними зонами (23%), кліматом (11%). Інших приваблюють низькі ціни (4%), гостинність місцевих жителів (2%) і ін.

У той же час, відзначають соціологи, бюджет на поїздку в Крим в цьому році зріс на чверть, у порівнянні з минулим сезоном. Так, якщо в 2014 році росіяни, які планували провести відпустку на півострові, збиралися витратити в середньому 23,9 тис. рублів (з розрахунку на одного члена сім'ї), то в цьому році – 30,5 тис. рублів.

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У цілому відпочинок в Криму став викликати менше побоювань. Так, з 42% до 63% збільшилася частка тих, кого туристична поїздка в Крим «нічим не відлякує». Обстановка у зв'язку з подіями в Україні сьогодні турбує істотно менше, ніж рік тому (10% проти 19%). Ще 10% бояться, що турпоїздка обійдеться занадто дорого. Далеку дорогу і незручності з цим пов'язані, зазначили 8% опитаних.

Ініціативне всеросійське опитування ВЦВГД проведено 16-17 травня 2015 р. Опитано 1600 чоловік в 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.