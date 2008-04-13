Захоплені пірати можуть оселятися в Англії

Міністерство закордонних справ Великобританії рекомендувало військово-морським силам країни не затримувати піратів, які захоплюють судна з метою викупу. Як пише газета The Times, в МЗС побоюються, що затримані, потрапивши на британську територію, зможуть претендувати на отримання притулку в цій країні.

Це пов`язано з тим, що в разі екстрадикції на батьківщину, пірати зіткнуться з покаранням, несумісним з дотриманням прав людини. Як приклад міністерство наводить піратів Сомалі, які, згідно з діючими в їх країні ісламськими законами, загрожує відрубання рук (за грабіж) або голови (за вбивство).

Морські пірати регулярно захоплюють судна з метою викупу. В окремих випадках при цьому гинуть члени екіпажа. За статистикою, яку наводить The Times, за 2005 рік пірати зробили близько 40 нападів і захопили 16 суден.

Газета зазначає, що позиція міністерства зазнала критики з боку тих членів парламенту, які вважають, що до піратів повинні застосовуватися найжорсткіші заходи.

Лента.ру