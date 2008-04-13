США знайшли рекордні запаси нафти на своїй території

Геологічна служба США, що входить до структур федерального уряду, оголосила про те, що на території штатів Північна Дакота і Монтана, за новими даними, є родовища "технічно доступної" нафти, запаси якої - до 4,3 мільярдів баррелів.

"Запаси нерозвіданої, технічно доступної нафти в районі під назвою "Баккен формейшн" в Північній Дакоті й Монтані становлять від 3 до 4,3 мільярдів баррелів", - йдеться в повідомленні служби. За її даними, прогноз запасів нафти в районі "Баккен формейшн" є найбільшим для всієї території США, крім Аляски.

Наступними і співставними запасами нафти є родовища "Остін чак" в штатах Техас і Луїзіана, об`єми яких оцінюються на рівні в 1 мільярд баррелів технічно доступної нафти.

Прогноз щодо району "Баккен формейшн" - нова оцінка, зроблена з урахуванням новітніх технологій буріння і видобутку нафти, і тому ця оцінка в 25 разів вища, ніж аналогічний прогноз, зроблений 1995 року, зазначено в документі. Станом на кінець 2007 року об`єм вже видобутої нафти на території "Баккен формейшн" склав 105 мільйонів баррелів.

Голова сенатського підкомітету з питань енергетики, сенатор-демократ від штату Північна Дакота Байрон Дорган, слова якого наводяться в повідомленні, заявив, що оприлюднена геологічною службою нова прогнозна оцінка запасів нафти приведе до зростання інвестицій у нафтовидобуток в цьому регіоні країни.

"Великі запаси нафти, які за оцінкою є в "Баккен формейшн", повинні привернути значні інвестиції в цей регіон... З розширенням нафтовидобутку на нових родовищах "ми побачимо нове зростання активності, яке додасть прискорення нашій економіці і допоможе нашій країні позбавитися залежності від іноземної нафти", цитує сенатора РІА "Новости".