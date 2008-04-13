Лілія Григорович: чому ми маємо незалежну Українську державу?

В Івано-Франківську відбулась міжнародна конференція «Український жіночий рух. Історія і соціокультурна перспектива» приурочена 90-річчю жіночого руху

Як передає кореспондент УНІАН, у конференції взяли участь делегати з усіх областей України, АРК та української діаспори.

Протягом 2 днів учасники конференції обговорювали перспективи жіночого руху в Україні, його завдання та участь у державотворчих процесах.

Голова Союзу українок, народний депутат України Ліля ГРИГОРОВИЧ конференцію в Івано-Франківську назвала «дійсно безпрецедентною подією». «Якщо ми сьогодні запитаємо одне в одного, чому ми маємо незалежну Українську державу, - наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ, - то ми відповімо, що був Сагайдачний і Шевченко, Петлюра і Грушевський, а одночасно і був Союз українок, якому виповнюється 90 років. Той самий Союз українок, який не тільки прагнув своїх жіночих прав, а й прагнув мати ці права у своїй незалежній державі». За її словами, через те Союз українок забороняли, але він знову відроджувався. «Це не були повні 90 років його існування, - зауважила Л.ГРИГОРОВИЧ, - це були й заборони, і вигнання».