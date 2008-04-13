У Москві триває серія температурних рекордів

Вдень 13 квітня в Москві був встановлений черговий температурний рекорд, повідомляє сайт Гідрометеобюро Москви та Московської області. За даними метеостанції ВДНГ, о 15.00 температура повітря в російській столиці прогрілася до 19,8 градуса за Цельсієм, перекривши попереднє досягнення більш ніж на градус. Попередній рекорд для 13 квітня був зафіксований 1989 року і дорівнював 18,7 градуса.

Точне значення максимуму температури для 13 квітня стане відоме ввечері, коли на метеостанції підіб`ють підсумки дня.

Температурні рекорди в Москві фіксувалися за останній місяць: 25 березня, 6, 10 і 11 квітня.