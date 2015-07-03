Уночі на Київщині стався вибух у дворі місцевого депутата

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху пошкоджено паркан та автомобіль «Тойота», з людей ніхто не постраждав, повідомляє ВЗГ УМВС України у Київській області.

На місці події працює експертно-криміналістична лабораторія Головного управління міліції Київщини. За попередніми даними фахівців, вибухнула граната РГД-5.

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