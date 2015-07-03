Уночі на Київщині стався вибух у дворі місцевого депутата
12:06, 03 липня 2015Суспільство
314 0
Сьогодні вночі о 3.30 до чергової частини Фастівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від місцевого депутата, жителя села Велика Мотовилівка, про те, що на подвір’ї за місцем його проживання стався вибух невідомого предмета.
За попередніми даними, вибухнула граната РГД-5 / Wikimedia
За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що внаслідок вибуху пошкоджено паркан та автомобіль «Тойота», з людей ніхто не постраждав, повідомляє ВЗГ УМВС України у Київській області.
На місці події працює експертно-криміналістична лабораторія Головного управління міліції Київщини. За попередніми даними фахівців, вибухнула граната РГД-5.
Читайте такожМешканець Луганщини накрив собою гранату, яку випадково задіяв у присутності родичівЗа даним фактом слідчим відділом Фастівського МВ відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі працівники міліції з’ясовують всі обставини події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter