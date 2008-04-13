Гідрометцентр оголосив штормове попередження
18:42, 13 квітня 2008Суспільство
1382
Грози, туман, пориви вітру
Український гідрометеорологічний центр України оголосив штормове попередження на 14 квітня для ряду регіонів.
Як повідомляє Гідрометцентр, завтра в західних, східних областях, Криму та Приазов`ї місцями грози
Вночі та вранці в Україні подекуди туман, видимість 200-500 м. У південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter