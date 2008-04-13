Гідрометцентр оголосив штормове попередження

Грози, туман, пориви вітру

Український гідрометеорологічний центр України оголосив штормове попередження на 14 квітня для ряду регіонів. Як повідомляє Гідрометцентр, завтра в західних, східних областях, Криму та Приазов`ї місцями грози Вночі та вранці в Україні подекуди туман, видимість 200-500 м. У південній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с.

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