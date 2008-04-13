Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує уряд у зростанні інфляції в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, показаному в неділю.

Президент назвав “шаленим ударом” обсяги інфляції в Україні за поточний період - 9,7%, а в річному вимірі, за його словами, це становить понад 34%.

В.ЮЩЕНКО погодився з тим, що сьогодні в усьому світі спостерігаються інфляційні процеси на тлі подорожчання продовольчих товарів. Водночас, він висловив нерозуміння, чому це спостерігається в країні, яка, практично повністю сама себе забезпечує продовольчими товарами: “Виникає питання, чому позиція та, яка найбільш контролюється в країні, стала неконтрольованою по суті, коли ми говоримо про інфляцію?”.

Президент звернув увагу на те, що річна інфляція продуктів харчування складає 42%, а за три місяці – 15%. “Що сталося, що ціна на хліб виросла на 11%, адже ми маємо зайвий хліб – 5 млн. тонн - ми не знаємо, куди дівати. Чому олія виросла, якщо взяти до попереднього року на 215%, або за три місяці на 27%? Ми - найбільший виробник олії в усьому світі. І чіплятися до міжнародної кризи там, якихось процесів зовнішнього характеру – це дурниці”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що причин інфляції може бути дві: “або дуже багато грошей випущено за певний період, або дуже мало випущено товару”.

Глава держави зауважив, що сьогодні саме уряд, інші органи виконавчої влади найбільше впливають на зростання інфляції шляхом вливання великої грошової маси через різноманітні соціальні програми: “Якщо ми говоримо про те, який найбільший компонент, який інститут привносить видатки в гроші, то, я б однозначно сказав, що це є уряд. У самому широкому розумінні: починаючи від місцевих адміністрацій, органів самоврядування і закінчуючи центральним урядом. Причому, це взаємність, взаємозв‘язок, видатки уряду – інфляція, це коаліційна залежність. Коли ми говоримо про гроші”.

В.ЮЩЕНКО розповів, що за січень-лютий видатки уряду збільшились на 75%, з них значна частина має готівковий характер. “Це не програма розвитку, це кошти у вигляді різних субсидій, дотацій, пільг, зарплат, пенсій і т.д. Іншими словами, ми повинні чітко зрозуміти, що цю політику ми повинні розосередити, зробити графік, зробити планомірне виконання бюджету по всіх статтях – і по інвестиційних і по споживчих. Тоді ми будемо мати оптимальний вплив бюджету”, - зауважив Глава держави.

Він наголосив, що сьогодні падають реальні доходи людей. В.ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб уряд та парламент вжили всіх необхідних кроків для захисту людей, особливо найбільш соціально не захищених, від інфляції. “Нам треба переглянути бюджет. Перерахувати прожитковий мінімум. І ті люди, які потребують тільки підтримки від держави, повинні цю підтримку отримати. Ця теза знаходиться поза всякої дискусії. Я ні з ким не хочу вести ці дискусії . Це пряма робота парламенту та уряду”, - сказав В.ЮЩЕНКО.