Що робити з українськими РЛС, від яких відмовилася Росія?

До кінця квітня відбудеться міжвідомча нарада з питання подальшого використання українських радіолокаційних станцій, що входили до складу Системи попередження про ракетний напад і розташованих під Севастополем і в районі Мукачевого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам генеральний директор Національного космічного агентства України (НКАУ) Юрій АЛЕКСЄЄВ.

За його словами, планується провести нараду з усіма зацікавленими сторонами - Міністерством оборони України, Академією наук України і за участю Кабінету міністрів.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливих варіантів використання РЛС, Ю.АЛЕКСЄЄВ зазначив, що “їх можна використовувати як систему контролю космічного простору, що ми сьогодні й робимо. Ми щодня кладемо уряду й Президенту зведення про те, що і в яких кількостях пролітає над нами”.

Що стосується можливої зацікавленості у використанні українських РЛС СПРН із боку інших держав, то, за словами Ю.АЛЕКСЄЄВА, ця інформація поки є комерційною таємницею.

Говорячи про оборонні проекти, в яких бере участь НКАУ, Ю.АЛЕКСЄЄВ повідомив, що “є дуже хороший науковий потенціал щодо розробки ракетних озброєнь на КБ “Південне”.

«Президентом ухвалено рішення щодо розробки української оперативно-тактичної ракетної системи, тому сьогодні стоїть питання створення вигляду цієї машини, бюджетування її розробки, ми хочемо, щоб вона повністю створювалася в Україні. Сьогодні це питання перебуває у віданні Міністерства оборони, потім відбудеться розподіл завдань, і ми порахували, що близько 70 українських підприємств будуть задіяні в створенні комплексу”, - зазначив голова НКАУ.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого цього року Президент РФ Володимир ПУТІН підписав Федеральний закон "Про денонсацію Угоди між урядом Російської Федерації і урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору (ККП)”.

Відповідно до російсько-української угоди, інформація з цих РЛС, які вели спостереження за простором над Центральною й Південною Європою, а також Середземномор`ям, надходила в рзпорядження Космічних військ РФ. Україна одержувала від Російської Федерації компенсацію за ці станції в розмірі 0,84 млн. дол., а витрати на утримання й експлуатацію двох вузлів становлять 4,4 млн. дол. на рік.

Розпорядженням Кабінету міністрів України №388Р, вузли СПРН передано з підпорядкування Міністерства оборони в сферу управління НКАУ.