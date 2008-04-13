Перерозподіл нелегального ринку вугілля призвів до збройної сутички

На Дніпропетровщині одну людину застрелено, двох поранено під час бійки на ґрунті перерозподілу впливу у сфері незаконного видобутку та реалізації вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася на території шахти ім.Сташкова ВАТ «Павлоградвугілля».

Як повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, бійка виникла між двома озброєними групами мешканців Павлограда загальною кількістю 8 осіб. Шестеро непрацючих та двоє працівників одного з приватних підприємств мали при собі дві незареєстровані мисливські рушниці «Сайга», а також незареєстровану мисливську рушницю ”ІЖ”.

Під час інциденту один з його учасників отримав вогнепальне поранення грудної клітини, від якого помер на місці. Ще двоє отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані до лікарень Павлограда та Дніпропетровська. Один з учасників конфлікту з місця події зник.

Вживаються заходи щодо його затримання. Четверо останніх затримані за ст. 115 КПК України. Вилучено вищевказану зброю, гільзи та три автомобілі «ВАЗ».

На місце події особисто виїжджав начальник УМВС України в Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Олександр БОБИЛЬОВ.

Того ж дня слідчим управлінням УМВС України в Дніпропетровській області порушена кримінальна справа за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).