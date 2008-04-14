Тимошенко обіцяє вирішити проблеми з надання землі церквам

Зміни до Земельного кодексу України, що будуть розроблені до розгляду цього законопроекту у другому читанні, дозволять вирішити проблеми з надання церквам та релігійним організаціям земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в суботу під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

“На наших попередніх зустрічах ви, в першу чергу, ставили питання можливості отримання землі, причому закріплення її у власності. Ми подали всі необхідні зміни до Земельного кодексу, вони пройшли перше читання, і зараз ми поставили цей законопроект, як один із першочергових, для розгляду у другому читанні, щоб остаточно прийняти зміни до Земельного кодексу, які розв’язують всі питання, які пов’язані з землею”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.