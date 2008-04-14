Мораторій на продаж землі слід продовжити, але...

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК переконаний, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення потрібно продовжити, але не на тривалий термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Житомирі.

"Згаданий мораторій потрібно продовжити, але не натривалий термін. Ще не прийнято майже 20 законів, які встановлювали б "правила гри" у цьому питанні, і передусім, потрібно інвентаризувати ті землі, які під час розпаювання втратили своє сільськогосподарське призначення і перейшли у категорію земель під забудову", - зауважив М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, потрібно розробити та прийняти першочергово закони про фонд земель державної власності та управління землями цієї власності, закон про державний земельний кадастр, про засади вилучення (викупу) земель права приватної власності та призупинити дію деяких статей Земельного кодексу, що дають право керівникам районної виконавчої влади одноосібно вирішувати питання про переведення землі з одного призначення в інше.

Довідка УНІАН. За 8 років у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів про ринок земель, розроблених різними фракціями.

9 квітня після громадського обговорення проектів закону "Про ринок земель" президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Олександр БОНДАРЕНКО висловив думку, що ці законопроекти навряд чи будуть прийняті ВР нинішнього скликання.