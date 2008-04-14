Мін’юст планує створити ”сільський нотаріат”

Міністерство юстиції має намір створити «сільський нотаріат», щоб максимально наблизити послуги нотаріусів до населення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це йшлося на розширеному засіданні колегії Мін’юсту, яка відбулася наприкінці минулого тижня.

Під час заходу міністр юстиції Микола ОНІЩУК, зокрема, зазначив, що доступність нотаріальних послуг громадянам є однією з основних проблем сучасного нотаріату.

Водночас він повідомив, що на сьогодні в рамках реформування системи нотаріату, розглядається ідея запровадження так званого «сільського нотаріату», з метою максимального наближення послуг нотаріусів до громадян, що проживають в сільській місцевості та інших віддалених від адміністративних центрів населених пунктах.

За словами глави Мін’юсту, відомство у цьому розраховує на допомогу органів місцевого самоврядування. Зокрема, на їх сприяння у наданні приміщень для відкриття нотаріальних контор у віддалених населених пунктах.

Крім того, міністр доручив начальникам управлінь юстиції протягом 15 днів провести аналіз вакансій в державних нотаріальних конторах і протягом місяця вжити заходів для їх заповнення. За даними прес-служби, на сьогодні є повністю вакантними посади у 55-ти державних нотаріальних конторах.

Крім того, М.ОНІЩУК звернув увагу на те, що чимало проблем існує у системі державного контролю за законністю вчинених нотаріальних дій нотаріусами, оскільки чинне законодавство не передбачає достатніх важелів щодо реагування на зловживання з боку нотаріусів. Водночас, за словами міністра, спостерігається тенденція до зростання кількості скарг громадян та юридичних осіб на організацію роботи нотаріусів та законність вчинених ними нотаріальних дій. Так, у 2007 році до Мін’юсту надійшло 600 скарг на дії нотаріусів, (практично на кожного десятого нотаріуса), а у першому кварталі цього року – понад 250 скарг.

Міністерству юстиції також відомі факти участі окремих нотаріусів у рейдерських схемах.

З метою усунення згаданих недоліків та створення єдиного нотаріату за словами глави відомства передбачається підготувати і забезпечити ухвалення проекту Закону України “Про нотаріат” у новій редакції.