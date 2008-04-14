”Хонда” вилетіла на тротуар і збила шістьох пішоходів

У Херсоні водій автомобіля “Хонда” на одному з міських проспектів не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив шістьох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, продовжуючи рух, водій "Хонди" пошкодив два легковики, які були припарковані на стоянці.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро пішоходів, серед них і п`ятирічна дитина, отримали тілесні ушкодження. Триває розслідування інциденту.