”Хонда” вилетіла на тротуар і збила шістьох пішоходів
12:04, 14 квітня 2008Суспільство
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Інцидент у Херсоні
У Херсоні водій автомобіля “Хонда” на одному з міських проспектів не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де збив шістьох пішоходів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, продовжуючи рух, водій "Хонди" пошкодив два легковики, які були припарковані на стоянці.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шестеро пішоходів, серед них і п`ятирічна дитина, отримали тілесні ушкодження. Триває розслідування інциденту.
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