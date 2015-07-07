Завтра в Україні повітря розжариться до +38

8 липня в Україні втримається спекотна повітряна маса, очікується 28-33 градуси тепла.

Температура повітря на заході та півдні досягне місцями 35-38 градусів. У більшості областей України переважатиме високий атмосферний тиск та суха повітряна маса, повідомляє «Оpogode». У західній частині переважатиме суха погода, лише ввечері можливі грозові дощі. Температура повітря вночі 17-24 тепла, вдень 30-35, місцями 35-38 градусів тепла. У північних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 30-35 градусів тепла. У центральній частині буде сухо. Температура повітря вночі 18-23, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла. Читайте такожНа Закарпатті оголосили штормове попередження з приводу сильної спеки У східних областях переважно без опадів. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 28-33 градуси тепла. У південній частині переважно сухо. Температура повітря вночі 17-24 тепла, вдень 30-35, місцями 35-38 градусів тепла. У Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря складатиме 30-34 градуси тепла. Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с.

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