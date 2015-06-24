Завтра в Україні спека вестиме битву з грозовими дощами

У четвер, 25 червня, циклон зумовить у східних областях і в південній частині дощову погоду, місцями можливі сильні зливи, локальні дощі можливі на заході та в центрі, на півночі буде суха погода.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 24-29 градусів тепла, у західних областях очікується 17-24 градуси тепла. На сході та півдні місцями можлива спека, до 28-30 градусів вище нуля. Про це повідомляє «Оpogode». У західній частині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 8-14 градусів тепла, вдень 17-24 градуси тепла. У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла. У центральній частині дощі пройдуть місцями. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла. Читайте такожВ Україні очікується дощове літо – синоптик У східних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-29, місцями можливо до 30 градусів тепла. У південній частині пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи. Температура повітря вночі 17-22 тепла, вдень 23-29 градусів тепла. У Києві дощів не передбачається. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, вдень 24-26 градусів тепла. Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter