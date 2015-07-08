В Одесі суд заарештував без права застави одного з міліціонерів, затриманих за отримання хабара в $2 тисячі
В Одесі суд залишив під арештом без права внесення застави одного з міліціонерів, затриманих 4 липня під час отримання хабара в розмірі 2 тис. дол.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, задоволено клопотання прокуратури області - суд одного з міліціонерів Суворовського райвідділу залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
«Цей співробітник органів внутрішніх справ підозрюється в отриманні 2 тис. дол. неправомірної вигоди, незаконному зберіганні наркотиків і застосуванні насильства щодо працівника правоохоронного органу», - зазначили в прес-службі.
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Щодо другого міліціонера, який також підозрюється у хабарництві, судом 8 липня буде розглянута апеляційна скарга прокуратури щодо збільшення розміру застави з 182 тис. грн до 1 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Під час отримання хабара міліціонерів було затримано. Намагаючись втекти з місця події на автомобілі, вони скоїли наїзд на правоохоронця. З автомобіля затриманих вилучено 2 тис. дол, а також виявлено сигарети з речовиною зеленого кольору рослинного походження і пакет з аналогічною речовиною.
Прокуратура Одеської області 7 липня оскаржила рішення суду про заставу 182 тис. грн кожному.