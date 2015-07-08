Бірюков показав нові берці для українських військових (фото)

Як повідомляє Бірюков на своїй сторінці в Facebook, історія їх створення почалася ще в грудні 2014 року, так як солдати тоді ходили в "диво"-берцах, які отримали в армії прізвисько "1000 кроків".

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"Потім були експериментальні моделі, була експериментальна носка у 8-му полку СпП. Потім почалася експериментальна носка в батальйоні Фенікс. І мікроскопічна кількість зауважень. І величезна кількість позитивних відгуків", - пише Бірюков.

За його словами, у департаменті фінансів та службі тилу добилися дозволу на купівлю берців за 1400 гривень.

"Перший контракт 130 000 пар, другий буде 150 000 пар. Поставка вся - в цьому році. А це означає, що вся армія України буде в цьому взутті вже цього року", - підкреслив Бірюков.