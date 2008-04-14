Скільки коштує земля під Києвом

З 4 по 11 квітня середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області зросла на 2% - з 8143,21дол. до 8312,52 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельний союз України» (ЗСУ).

Як зазначається у повідомленні, станом на 11 квітня, середня вартість землі під забудову в Бориспільському районі становить 7684,83 дол./сотка, у Вишгородському – 5700 дол./сотка, Броварському – 6281,51дол./сотка, Києво-Святошинському – 11979,13 дол./сотка, Васильківському – 6958,54 дол./сотка, Обухівському – 11271,09 дол./сотка.

З 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Київській області зріс на 218,25%.

Як повідомляв УНІАН, з 28 березня по 4 квітня середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області зросла на 1,79% - з 7999,93 дол. до 8143,21дол. за сотку.

У 2007 році середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області зросла в 2 рази - з 3 575,05 дол. до 7 458,68 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. «Земельний союз України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року ввів індекс «ЗСУ-область» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Київській області, розташовані в 40-кілометровій зоні від міської межі. Показник визначається за підсумками аналізу пропозицій земельних ділянок без будов з цільовим призначенням «Під промислову забудову», «Під комерційну забудову», «Під житлову забудову», «Для ведення особистого селянського господарства», інших призначень, за винятком земель товарного сільгоспвиробництва і селянських паїв. За початкову дату прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-область» визначається за результатами аналізу не менше 12 000 пропозицій продажу за місяць, одержаних з різних джерел.