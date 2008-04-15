ТЕО проекту Одеса-Броди включатиме і питання про НПЗ в Україні

Техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) проекту Одеса-броди включатиме також і економічну оцінку будівництва НПЗ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО після підписання контракту щодо розробки відповідного техніко-економічного обгрунтування.

Президент підкреслив, що в останні місяці в проекту Одеса-Броди з`явилася не тільки політична, але й практична площина. Він повідомив, що перші результати з приводу ТЕО заслуховуватимуть на енергетичному саміті в Києві.

У свою чергу, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ зазначив, що під час енергетичного саміту в Кракові були досягнуті важливі домовленості щодо будівництва нафтопроводу Одеса-Броди. Він не погодився з оцінкою деяких польських ЗМІ, що цей саміт був неуспішним.

«Цей успіх був поглиблений у Вільнюсі, і я впевнений, що він ще більше буде поглиблений у Києві», - підкреслив Л.КАЧИНСЬКИЙ. Він висловив переконання, що країни-учасниці цього проекту швидко рухатимуться вперед.

«Сміливість планів у економічних і політичних питаннях – це застава досягнення успіхів», - підкреслив польський Президент.

Як повідомляв УНІАН 14 квітня міжнародне трубопровідне підприємство «Сарматіа» і американська компанія Granherne Ltd. підписали контракт про розробку техніко-економічного обгрунтування проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) (“Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ”).

Документ підписали представники компаній у присутності президентів України та Польщі Віктора ЮЩЕНКА і Леха КАЧИНСЬКОГО.