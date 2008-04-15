ДПАУ оцінює масштаб крадіжок через схеми з ПДВ

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) оцінює обсяг податку на додану вартість, який привласнюється шляхом використання різного роду схем, у 15% загального збору ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови ДПАУ Сергій ЧЕКАШКІН.

За його словами, заходи, що вживаються ДПАУ, зокрема, введення електронного декларування, а також зміна форми податкової декларації по ПДВ, в якій тепер необхідно буде вказувати всіх контрагентів, «зведуть масштаби крадіжок ПДВ до європейського рівня», що становить 2-4% загального збору податку.

С.ЧЕКАШКІН підкреслив, що зазначення в декларації по ПДВ переліку контрагентів дасть можливість ДПАУ ефективніше боротися з крадіжкою податку шляхом створення «ланцюгів із випадними ланками», оперативно реагуючи на «ями в ланцюгах».

Також С.ЧЕКАШКІН повідомив, що на 14 квітня заборгованість ДПАУ із відшкодування ПДВ становила 8,072 млрд. грн., при цьому сума простроченого (більше 60 днів) становила 3,663 млрд. грн. проти 4,173 млрд. грн. на 1 січня 2008 року.