"Правий сектор" збирається на Банковій: вимагають відставки Авакова та говорять про нову революцію

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Павло Шеремет.

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"Біля адміністрації президента Правий сектор намагається зібрати акцію протесту", - написав він.

Возле администрации президента Украины Правый сектор пытается собрать акцию протеста. pic.twitter.com/MOdCqpuzVK — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015

За його словами, прихильників ПС мало, але організатори закликають всіх до мобілізації.

Сторонников Правого сектора под администрацией президента Украины мало, но организаторы призывают всех к мобилизации pic.twitter.com/0vvJ0PE8IM — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015

Як зазначив журналіст, "ПС вимагає відставки Авакова та погрожують новою революцією".

Правый сектор требует отставки главы МВД Авакова и угрожает новой революцией. Вечер на Банковой сегодня будем долгим — Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015