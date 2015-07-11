"Правий сектор" збирається на Банковій: вимагають відставки Авакова та говорять про нову революцію
Члени "Правого сектору" збираються у Києві під Адміністрацією президента з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Павло Шеремет.
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"Біля адміністрації президента Правий сектор намагається зібрати акцію протесту", - написав він.
Возле администрации президента Украины Правый сектор пытается собрать акцию протеста. pic.twitter.com/MOdCqpuzVK
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
За його словами, прихильників ПС мало, але організатори закликають всіх до мобілізації.
Сторонников Правого сектора под администрацией президента Украины мало, но организаторы призывают всех к мобилизации pic.twitter.com/0vvJ0PE8IM
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Як зазначив журналіст, "ПС вимагає відставки Авакова та погрожують новою революцією".
Правый сектор требует отставки главы МВД Авакова и угрожает новой революцией. Вечер на Банковой сегодня будем долгим
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Журналистами съезжаются на акцию Правого сектора под администрацией президента-их сейчас чуть ли не больше участников pic.twitter.com/CsLeS1E99m
— Павел Шеремет (@pavelsheremet) July 11, 2015
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, за участі "Правого сектора" у Мукачеві відбулася стрілянина, в ході якої загинули три людини, ще 9 осіб отримали поранення.