"Правий сектор" збирається на Банковій: вимагають відставки Авакова та говорять про нову революцію

21:17, 11 липня 2015
Суспільство
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Члени "Правого сектору" збираються у Києві під Адміністрацією президента з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

twitter.com/pavelsheremet

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Павло Шеремет.

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"Біля адміністрації президента Правий сектор намагається зібрати акцію протесту", - написав він.

За його словами, прихильників ПС мало, але організатори закликають всіх до мобілізації.

Як зазначив журналіст, "ПС вимагає відставки Авакова та погрожують новою революцією".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, за участі "Правого сектора" у Мукачеві відбулася стрілянина, в ході якої загинули три людини, ще 9 осіб отримали поранення

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