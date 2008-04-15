Ющенко про вимоги часу, Омбудсмана та права людини в обласному центрі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що інституція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повинна розвиватися відповідно до вимог часу. «Ми маємо підвищити її значення і посилити вплив рекомендацій на прийняття рішень у державі», - сказав Президент вчора у своєму виступі на урочистостях з нагоди 10-річчя утворення в Україні інституції Уповноваженого з прав людини та 60-річчя Загальної декларації прав людини.

Урочистості відбулися сьогодні в Національній опері України, повідомляє прес-служба Президента України.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що за десять років свого існування «інституція Омбудсмана довела свою необхідність і ефективність, стала органічною частиною системи правового захисту в Україні». «Завдяки цьому десятки тисяч громадян змогли захистити свої права», - підкреслив Президент.

Глава держави наголосив, що демократичний розвиток нашого суспільства ставить перед Омбудсманом нові вимоги. За його словами, ця інституція має стати більш доступною для громадян, отримати нові обов`язки та повноваження.

Президент також переконаний, що на часі розвиток структури представництв Уповноваженого в регіонах. «Кожен має отримати реальну можливість звернутися до найближчого представника Обмусдмана хоча б на рівні обласного центру. За моїм дорученням буде надано відповідну підтримку з боку місцевих адміністрацій», - запевнив глава держави.

«Я переконаний, що спільними зусиллями ми укорінимо в українському суспільстві європейські цінності та правові стандарти. Вірю, що Омбудсман і надалі залишатиметься активним і дієвим захисником прав людини», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В урочистостях з нагоди 10-річчя утворення в Україні інституції Уповноваженого з прав людини та 60-річчя Загальної декларації прав людини взяли участь представники міжнародних організацій та омбудсманів, а також інших національних інституцій з прав людини із 43 країн світу. Серед них - Координатор системи ООН в Україні Френсіс Мартін О`ДОННЕЛЛ.