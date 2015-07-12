Перекрито рух на пункті ДАІ Нижні Ворота на межі Закарпатської і Львівської областей (фото)

На посту ДАІ рух перекрито за допомогою КРАЗів та ЗІЛів, повідомляє Mukachevo.net.

Зауважимо, що на Закарпатті активно ширилася інформація, що з Львівської області у бік Закарпаття прямують бійці "Правого сектору" на допомогу оточеним під Мукачевом побратимам. Водночас, активісти та представники самооборони та "Правого сектору", які дійсно виїхали до Мукачева не тільки з Львова, а й інших міст, наполягають в соцмережах, що у них зброї нема.