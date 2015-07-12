Перекрито рух на пункті ДАІ Нижні Ворота на межі Закарпатської і Львівської областей (фото)
09:30, 12 липня 2015Суспільство
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Міліція повністю перекрила рух автомобілів на посту ДАІ на межі Закарпатської і Львівської областей.
Рух зупинено повністю \ mukachevo.net
На посту ДАІ рух перекрито за допомогою КРАЗів та ЗІЛів, повідомляє Mukachevo.net.
Рух перекрито за допомогою вантажівок \ mukachevo.net
Зауважимо, що на Закарпатті активно ширилася інформація, що з Львівської області у бік Закарпаття прямують бійці "Правого сектору" на допомогу оточеним під Мукачевом побратимам. Водночас, активісти та представники самооборони та "Правого сектору", які дійсно виїхали до Мукачева не тільки з Львова, а й інших міст, наполягають в соцмережах, що у них зброї нема.
Є інформація про те, що в Мукачеве виїхали члені львівського "Правого сектора" \ mukachevo.net
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