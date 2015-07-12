Батальйон "Донбас" закликав не вирішувати ситуацію в Мукачевому силовим шляхом

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці батальйону в соцмережі. "Нині держава не виконує своїх функцій по боротьбі з корупцією і забезпеченню захисту і правосуддя для кожного. І в цьому ми бачимо основну причину подій у Мукачевому, в області, де контрабанда і знищення лісів стали лихом національного масштабу і джерелом збагачення кримінальних угруповань, підживлюючи системи тотальної корупції в Україні. Якщо держава терміново не приступить до виконання своїх обов'язків, суспільство доручить виконувати цю функцію тим, кому вона довіряє", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити АваковаКрім того, в заяві наголошується, що батальйон "Донбас" закликає до негайного припинення всіх спроб вирішити ситуацію в Мукачевому силовим шляхом і вимагає дати можливість спецпредставникам зі складу громадських активістів та народних депутатів, які прибули на місце подій. "Відкриття вогню на поразку ми будемо вважати провокацією пособників Кремля, спробою замести сліди і злочином проти народу України. Готові делегувати своїх представників з числа ветеранів і депутатів ВР від батальйону Донбас", - додали в прес-службі "Донбасу".