ЗМІ: в бік Мукачева рухається військова техніка (фото, відео)

Як повідомляє Громадське.ТВ, очевидці нарахували близько 12 одиниць бронетехніки. Населений пункт, біля якого побачили техніку, з півночі обмежений трасою Київ-Чоп, з півдня - залізницею Львів-Стрий-Мукачево.

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Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15-20 чоловік приїхала на об'єкт, зв'язок з яким має народний депутат України, який має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Антон Геращенко.