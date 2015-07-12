ЗМІ: в бік Мукачева рухається військова техніка (фото, відео)
13:43, 12 липня 2015Суспільство
16108 0
У селі Межибороди місцеві жителі зафіксували рух колони бронетехніки і машин з військовими, які прямують у бік Мукачева.
Місцеві мешканці зафіксували військову техніку \ hromadske.tv
Як повідомляє Громадське.ТВ, очевидці нарахували близько 12 одиниць бронетехніки. Населений пункт, біля якого побачили техніку, з півночі обмежений трасою Київ-Чоп, з півдня - залізницею Львів-Стрий-Мукачево.
Читайте такожОчільник Закарпатської області: перемовини з бійцями "Правого сектору" тривають
Повідомляється про 12 машин \hromadske.tv
Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.
hromadske.tv
"Група озброєних осіб чисельністю 15-20 чоловік приїхала на об'єкт, зв'язок з яким має народний депутат України, який має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Антон Геращенко.
hromadske.tv
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter