"Дівчинка-каучук" менше ніж за 11 секунд подолала дистанцію в 20 метрів, "склавшись" в складну гімнастичну фігуру.

У Мілані (Італія) 11-річна циркова акробатка з міста Подольськ Одеської області Софія Тепла встановила світовий рекорд.

Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Юна акробатка Софія тепла отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса. Українка подолала дистанцію 20 метрів contortion roll за 10,49 секунди!",- заявила Вєтрова. Вона зазначила, що Тепла стала єдиною українкою, яка отримала шанс виступити на всесвітньо відомому шоу рекордів Lo Show Dei Record в Мілані.

В Італії дівчинка представляла номінацію "Мінімальний час подолання дистанції 20 метрів contortion roll". Так називається прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови. Для світового рекорду подолати 20 метрів в такому положенні тіла потрібно було швидше за вже зареєстровані в Книзі рекордів Гіннеса 13,2 секунди.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого стало відомо, що в Мілані (Італія) 10 лютого 11-річна акробатка Софія Тепла з міста Подольськ Одеської області спробує встановити світовий рекорд. Теплу називають "дівчинка-каучук", вона в Україні вже відома своїми рекордами. Зокрема, у 2018 році у віці 7 років дівчинка встановила національний рекорд України за найбільшою кількістю акробатичних елементів в одному виступі у виконанні дитини. Тренер дівчинки - її мати Марина Тепла.

Нагадаємо, 16 жовтня 2019 року Софія тепла виступила перед Папою Римським у Ватикані та отримала його благословення. У той час дівчинка представляла Україну на 20-му Міжнародному фестивалі циркових мистецтв у місті Латина (Італія).