Українка, звільнена з полону піратів, почувається добре

Стан здоров’я громадянки України, яка разом з іншими членами екіпажу французької яхти „Le Ponant” була захоплена піратами, нормальний.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ з посиланням на інформацію Посольства України у Франції.

Звільнений екіпаж французької яхти „Le Ponant” прибув до міжнародного аеропорту „Орлі” (м. Париж) 14 квітня о 19:30 за місцевим часом.

Біля трапу літака екіпаж зустрічав Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, міністр оборони Франції Ерве МОРЕН, Посол України у Франції Костянтин ТИМОШЕНКО, керівництво компанії-власника яхти „CMA-CGM” та близькі членів екіпажу.

Французька сторона вирішила питання візового забезпечення іноземних членів екіпажу.

Одразу після прибуття громадянці України була надана можливість зв’язатися по телефону зі своїми близькими в Україні.

Розміщення в готелі м. Париж та повернення членів екіпажу додому забезпечується компанією-власником яхти, зазначили в МЗС.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України у Франції та Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня поблизу Сомалі пірати захопили французьку яхту класу люкс “Ponant”. На її борту перебували близько 30 осіб екіпажа, серед яких українка.

МЗС України повідомляв, що пірати не висували ніяких вимог терористичного характеру, їхній напад має виключно фінансові інтереси. 11 квітня екіпаж було звільнено.